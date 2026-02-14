Какво време ни очаква този уикенд

Слънчева събота с валежи от дъжд следобед

от БНТ

07:35, 14.02.2026

Времето



Снимка: Татяна Добролюбова

Ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°, по Черноморието 5° - 6°. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10° - 15°. Температурата на морската вода ще е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра – сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове. Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

В началото на новата седмица застудяването ще продължи. Ще остане предимно облачно с валежи. В понеделник в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.