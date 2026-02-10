Максималните температури във вторник ще бъдат предимно между 2° и 7°

Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5 °.

Максималните ще бъдат предимно между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието около 6°-7°. Почти през целия ден в северозападните и в планинските райони ще вали сняг. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-югоизток.

Облачно ще е и по Черноморието. До около обяд над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Вятърът ще е временно силен от изток.

И в планините се очаква облачно време, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

У нас - в сряда, се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишават с 2-3°.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините – и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България, но ще бъде и необичайно топло за средата на февруари.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи, но вече само от дъжд.