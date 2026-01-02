Ключов проект: Панорамен път ще свързва Китен с ММЦ

Модерно пристанище изграждат в Приморско

Рибарите влязоха в морето още в първия ден на 2026 - та

Вече е избран изпълнител и се очаква финансиране за изграждане на модерно пристанище в Приморско. Това съобщи кметът на Общината Иван Гайков пред Труд news.

Приморчани са известни с отличната си риболовна флотилия и дори са влезли за риба още в първия ден на новата година.

"Морето е спокойно, като тава е, но риба няма. Не се отчайваме и ще продължим да упорстваме и търсим слуката", обясниха морските вълци. Въпреки че рибата засега е мираж, те ще хвърлят въдици и в студените зимни месеци.

През 2025 - та година рибарите тук уловиха дори син рак. Това е инвазивен вид от Атлантическия океан, който се разпространява в Черно море, считан е за деликатес и може да унищожава местни видове рапани. На него се натъкваха и колегите им от Несебър и други морски градове.

Освен очакването на новото пристанище, в Община Приморско започва изпълнението на два ключови проекта. Те ще са първите за новата 2026 година, съобщи кметът Иван Гайков. Първият от тях е рехабилитация и реконструкция на участъка, който свързва легендарния от соца ММЦ Приморско с курорта Китен. Отсечката ще стане красив панорамен път за местните жители и многобройните туристи, които посещават нашето море.

Вторият проект е жизнено важен за село Ново Паничарево. .Ще бъдат изградени канализация водопровод , а улиците ще бъдат асфалтирани, обясни градоначалникът.