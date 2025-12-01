Кола се вряза в заведение във Враца, има пострадали (ВИДЕО)

Двама млади мъже пострадаха при тежка катастрофа във Враца, след като автомобил със софийска регистрация се вряза в заведение за бързо хранене, съобщиха от полицията.

При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години и са настанени в плевенска болница.

Според разследващите, вероятната причина за инцидента е превишена скорост. Колата преминала през бариерата на паркинг на голяма верига магазини, врязала се в бар-грила, прегазила метално заграждение и накрая спряла върху железопътни релси.

След инцидента двамата избягали от мястото, но по-късно се предали на полицията в Червен бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.