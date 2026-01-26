Маскирани с чук обраха златарско ателие в София за над 340 000 лева (ВИДЕО)

Полицията разкри грабеж на златарско ателие в София, при който са откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15 май миналата година от трима маскирани, като единият е блокирал вратата, а двамата са разбили витрините и са заплашили продавачката с чук. И тримата вече са задържани. Те са на 21, 25 и 34 години, като двама от тях имат предишни присъди.

„Започват да чупят витрините и да отнемат намиращите се там златни накити. Общото количество на отнетите бижута е над 340 000 лева“, заяви зам.-градският прокурор Десислава Петрова.

По информация на СДВР извършителите са действали организирано. Те пристигнали на мястото с краден автомобил, който след грабежа запалили, за да прикрият следите си. Двама от заподозрените разбили витрините и отнели златните накити, а третият осигурявал отстъплението.

„Използвани са всички оперативни способи, включително специални разузнавателни средства, за да бъдат събрани достатъчно доказателства“, заяви главен комисар Любомир Николов от СДВР.

Разследването е установило, че мотив за престъплението са били значителни парични дългове, които обвиняемите трябвало да изплатят в кратки срокове.

Тримата са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искания за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“. За подобно престъпление законът предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода, както и конфискация на част от имуществото.