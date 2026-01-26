Пенсионерка изгоря с 22 000 лв. - даде ги на телефонни измамници

78-годишна жена от Гълъбово стана жертва на телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора. Възрастната дама е изгоряла с почти 22 000 лв.

Сигналът е подаден на 25 януари 2026 г. в районното управление в Гълъбово. Пенсионерката обяснила, че ден по-рано – между 12:00 и 14:00 ч., е била заблудена по добре познатата схема „съдействие на полицията“.



След обаждане на домашния ѝ телефон тя предала на непозната жена 21 000 лева и 330 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс под надзора на Районната прокуратура – Стара Загора.



Разследването продължава.

От МВР отново призовават гражданите да бъдат внимателни и да предупреждават възрастните си близки за подобни измами. Според полицията именно хората в напреднала възраст най-често стават жертва на телефонни престъпници.

От силовото ведомство напомнят:



– Не давайте пари на непознати, поискани по телефон.

– При съмнително обаждане затворете и се свържете с близък или подайте сигнал на 112.

– Не предавайте пари „на ръка“, не ги хвърляйте през тераса и не ги оставяйте на посочени места.

– Ако подозирате измама, потърсете помощ от съсед или роднина и уведомете полицията.