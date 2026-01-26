Огромна трагедия във Врачанско: Близнаци на 1,5 г. загинаха в пожар

По първоначална информация огънят е възникнал в покривната част на къщата

Две деца близнаци на възраст близо 2 години са загинали при пожар в дома им във врачанското село Липница в неделя следобед. В къщата са били още четири деца от семейството им, но те са изведени от огъня. Те са по-големи от загиналите близнаци, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Горящият покрив на жилищната постройка е паднал преди съседи да успеят да изведат и тях.

Според жители на селото, родителите на децата работят в чужбина и за тях са се грижили баба им и дядо им. Била е наета и бавачка.

Пожарникари с три специализирани автомобила са се отзовали незабавно на сигнала за горящия дом. По първоначална информация огънят е възникнал в покривната част на къщата от неизправен комин. По случая предстои разследване.