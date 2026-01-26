„Ти ще си труп“: Брутален побой над ученичка в Благоевград (ВИДЕО 18+)

Майка на пострадалото 17-годишно момиче разказва за случилото се

Ученичка преби друго момиче в Благоевград. Побоят е заснет от свидетел, а видеоклипът беше публикуван в социалните мрежи и предизвика огромно възмущение в обществото.

Меги Бумбарова, майка на пострадалото 17-годишно момиче, разказа пред NOVA, че дъщеря ѝ е била извикана навън от търговския център и нападната с удари с юмруци и коляно в главата. По думите ѝ физическите рани ще заздравеят, но страхът остава – детето ѝ се притеснява да излиза и е силно травмирано. На видеото се чуват и заплахи за убийство - "ти ще си труп".

Според майката това не е изолиран случай – тормозът е започнал още миналото лято и включва физическо и психическо унижение. Причината за агресията е конфликт около момче. Нападателката е на 15 години, от същото училище, и по информация на Бумбарова е имала и други прояви на агресия, включително към учители.

Подадени са сигнали в полицията и прокуратурата. Бащата на агресивното момиче се е извинил на семейството на пострадалата. Проверка на NOVA установи, че той е полицай, като момичето живее временно при него. Майката настоява институциите да се намесят своевременно.