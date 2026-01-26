Мъж в София спа под колата си, за да пази регистрационните си номера (ВИДЕО)

Потърпевшият за пореден път останал без табели след поредната им кражба

Мъж прекара нощта под колата си, за да охранява регистрационните ѝ номера, след като те за пореден път били откраднати. Потърпевшият Мартин Гергов споделя пред NOVA, че се притеснява от възможни злоупотреби с откраднатите номера, които биха могли да го поставят в абсурден правен капан.

"Шофирането без регистрационни табели е сериозно нарушение, а възстановяването на номерата е истинско ходене по мъките – нова регистрация, нови номера, транспортиране с пътна помощ, смяна на талони и ред други документи", обяснява Гергов.

Той разказва, че първият път е разбрал за кражбата чак когато е закарал колата в сервиз, а камерите показали, че автомобилът е бил без номера. След множество контакти с КАТ и гръцкото консулство – тъй като колата е с гръцка регистрация – Гергов успял чрез зет си, който е полицай в Гърция, да получи нови табели.

"Преди седмица отново забелязах, че номерата липсват. Трябва да си поставя транзитни номера, но първо автомобилът трябва да бъде репатриран. Вече монтирах камери и ще следя дали кражбата ще се повтори", казва Гергов.