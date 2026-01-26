Турският шофьор, убил дете през нощта, е карал с превишена скорост

Още по темата: Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката 26.01.2026 07:23

30 загинали и 338 ранени от началото на годината, броят на ПТП-тата расте - мерки няма

"При ограничение 50 км/ч, водачът на камиона убил 9-годишното дете на Хаинбоаз се е движел с 86 км/ч.".

Това съобщи Диана Русинова, пътен експерт и основател на Европейския център за транспортни политики.

"Изпращаме тежка нощ, дете на 9 години стана поредната жертва на войната по пътищата в България. Водач на тежкотоварен камион, от турски произход, е предизвикал тежък пътен инцидент на км 32 на прохода Хаинбоаз, след това се е опитал да избяга. По-късно и бил задържан.

Растящият брой на пътните инциденти е много тревожен. Липсват мерки. Вчера са загинали трима и 20 са били ранени. От началото на годината вече има 30 загинали и 388 ранени. Имаме 9 повече загинали спрямо същия период за миналата година", коментира черната статистика Русинова.

"Труд news" припомня, че България осъмна с поредната детска смърт на пътя. Загиналото дете и родителите му пътували в една кола, когато тежкотоварният автомобил ги помита тази нощ, 26 януари. Бащата е ранен и с изпотрошени крайници, майката е в стабилно състояние, но единствената им рожба загива на път за болницата.