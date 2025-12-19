Министерството на икономиката на банкет в Хаят! Искам сметката да се публикува и да не ни лъжете

Това вляво е днес протеста. Но сега ще ви кажа колко сте загубени на този протест - защото това вдясно е хотел Хаят Правец, където днес автобуси докараха малко под 300 човека от министерството на икономиката, за да празнуват коледния си банкет. Видях менюто, (между другото - твърде малки порции), имам броя на масите по отдели в министерството, имам препълнения паркинг, хората, програмата, ресторанта.

Понеже не сме жълта медия, засега няма да пуснем нищо от тези наши видеа. Дори смятам, че дотук се заяждаме на дребно. Но знаем, че половината министерство тази нощ ще спи в Хаят. Там една стая е 300 лева. Това вече прави една много сериозна сметка, която плащат хората от лявата снимка, за да може хората от икономиката да поспят на държавни разноски… докато в София… протестират срещу тях ? Правим това включване, за да питаме министъра на Икономиката - колко струва на хората от лявата снимка вашия коледен купон с преспиване?

Колко стаи в Хаят плащаме днес, а може би и утре ? Колко струваше програмата? Озвучаване? Кой разпореди това точно в Хаят, Правец? Разбираме, Коледа е. Но да се протестира срещу това правителство и в същото време да се спи в Хаят банкетно, просто май не е редно. Искам да знам сметката. Искам сметката да се публикува и да не ни лъжете. Просто е. И много, много нагло.