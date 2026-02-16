Не се подвеждайте по слънцето, идва опасно време (КАРТА)

Предупреждение за опасно време с жълт и оранжев код покрива България във вторник, 17 февруари. Това показва картата, публикувана от Националния институт по метеорология и хидрология.

За 17 февруари 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в цялата страна. Предупреждение от втора степен (оранжев код) е издадено за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, София-област, Ловеч, Видин и Монтана.

Предупреждение от първа степен за силен вятър е в сила за Североизточна България, където пулсациите на североизточния вятър ще достигат до 17-20 m/s. В повечето райони количествата на валежите ще са до 25 mm, в южните райони от страната, на места в Предбалкана и Средногорието между 40-50 mm.

Валежи от сняг ще има в северозападните райони и по високите полета в Западна България, а през нощта срещу сряда с понижението на температурите дъждът в почти цялата страната ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка.

От Националния институт по метеорология и хидрология напомнят:

При жълт код за опасно време:

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг

При оранжев код за опасно време:

БЪДЕТЕ ГОТОВИ да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогноза за България за 17.02.2026

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. Ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще започне да се повишава.

През нощта облачността над Източна и по-голямата част от Южна България ще е значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Около и след полунощ облачността и над Западна България ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре, под влияние на дълбок средиземноморски циклон, времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд, в северозападните райони и по високите полета в Западна България и от сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°. През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Дъжд ще вали в Странджа и Сакар. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа силен вятър от южната четвърт, който привечер ще започне да се ориентира от север-северозапад и да се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.