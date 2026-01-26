Президентът Илияна Йотова ще връчи голямата награда на БНР „Сирак Скитник“

Учреденото през 2001 г. отличие се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио

Президентът Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Сирак Скитник“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българското национално радио „Сирак Скитник“, по време на която ще бъдат отбелязани 91 години от създаването на обществената медия.

Учреденото през 2001 г. отличие се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия, се посочва в съобщението. Наградата носи името на артистичния псевдоним на българския писател и художник Панайот Христов - Сирак Скитник и се определя от Обществения съвет на БНР.

Претенденти за голямата награда "Сирак Скитник" са програма "Хоризонт", екип "Хумор и сатира" на програма "Христо Ботев", екип "Турски език" на радио "България", дирекция "Дигитални програми" за новите сайтове и първото по рода си мобилно приложение на БНР, детският хор на БНР (за 65-ата годишнина от създаването му), дарителската кампания на радио "София" за "Коледа с книга за всяко дете" и търговската дирекция на БНР.