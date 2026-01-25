Сергей Станишев: Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена

"Този въпрос, да се завърна като лидер на БСП, за мен не е на дневен ред. Имам други сериозни ангажименти, притеснявам се за БСП и съм готов да помогна за намиране на изход", заяви бившият лидер на Столетница, бивш премиер на България в Тройната коалиция, евродепутат и бивш председател на ПЕС Сергей Станишев по БНР.

"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност, това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев.

И призна, че са съжаление е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС:

"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна се смени председателя, а какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Нещата са в динамика. Ако имаме символни гласувания, които ни закотвят в статуквото, който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така."

Той посочи, че и всички партии се опитват да се пренаредят към проекта на Румен Радев, "които очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".