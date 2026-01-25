Даниел Митов: Не можем да бягаме от инициативи на САЩ

Още по темата: Тръмп учреди официално Съвета за мир, премиерът в оставка Росен Желязков подписа за България 22.01.2026 14:20

САЩ са наш основен геополитически съюзник и не можем да бягаме от инициативи, които те са предприели, каза министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов по БНР относно присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати (САЩ).

Митов коментира, че решението да бъде подписан документът е взето легитимно с мандат на Министерски съвет, като подлежи на ратификация от парламента.

„Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов. Според него да не се включиш в такъв момент е по скоро самоизключване, отколкото заемане на неутрална позиция. Той добави, че България сега е част от нещо, което ще се развива в бъдеще.

Рано е, като политици, да коментираме нещо, което не съществува, каза Даниел Митов за политическия проект на Румен Радев. Той отбеляза, че към момента единствено се знае, че Румен Радев вече не е президент и няма как да знаем дали той ще прави партия или ще оглави коалиция, каква програма и дневен ред за обществото ще има.