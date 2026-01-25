ПП-ДБ ще участват в изборите в коалиция

ПП-ДБ отиват на изборите заедно като коалиция, съобщи председателят на ДСБ. Атанас Атанасов уточни, че тепърва ще започнат преговорите по условията на партиите в коалицията, но воля за общо явяване на вота има.

Вчера „Продължаваме промяната“ подаде ръка на „Демократична България“, но при три условия. Очаква се насрочване на вота.

„Мисля, че Румен Радев и Йотова са се разбрали след Великден да бъдат изборите. Време няма тази седмица, освен ако не е конструирано служебното правителство, всичко да е готово и утре да го назначи“, каза Атанасов.

„На базата на всички позиции на Радев като президент и като политик, аз не намирам никакво основание за сътрудничество с него в бъдеще. Ако се промени, ще мислим“, посочи Атанас Атанасов.