Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев

Нека да минат изборите и ще решим какви действия ще имаме. Иначе смятам категорично, че на базата на цялата биография на Радев досега, мога да дам и други примери, смятам, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев.

Това заяви в ефира на БНТ Атанас Атанасов, зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ, лидер на "Демократи за силна България".

"Слушахте го тука Кутев, цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад Радев, това е неговия избирателен корпус. Различни са изборите за президент. Беше му много удобно и на първия, и на втория мандат с не много успешни кандидати, които ГЕРБ издигаха срещу него. Сега на политическия терен за парламента е съвсем различно. И тука трябва да дава отговори той, ние сме тежки опоненти с него, особено по външно-политическа линия. Искам да попитам вашите зрители - всичките тези 10 години някой спомня ли си Румен Радев да е приеман в Германия, във Франция, във Великобритания, в Испания, в Италия - цяла Западна Европа му няма доверие на този човек. Защото знаят червения му хастар и знаят, че е адепт на Путин. Това е истината. И това е изключително важна тема. "Боташ" е тежко корупционна схема. Къде беше прокуратурата, защо не започнаха разследване? Можаха да търсят кал под ноктите на варненския кмет, да го държат в ареста за 4-5 месеца за абсолютно измислени истории, които ще се разбият като в стена тея дела срещу него, а тук "Боташ", всеки ден го плащаме", подчерта Атанасов.

Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ отбеляза, че през годините в президентството Радев винаги се е държал като опозиция.

"Гледам как пропагандата вече работи. Новото лице, кое му е новото. 10 години в политиката с ярки политически позиции, които е заемал Радев. Той между другото през цялото време играеше роля на опозиция, независимо кое е правителството. Явно се е готвел по този начин за участие в политиката. Аз искам да припомня в тази връзка, защото той има много наситена политическа биография от последните 10 месеца и трябва да бъдат припомняни определени обстоятелства. През 2023 г. аз заявих публично, че трябва да се поиска импийчмънт на президента Радев. Затова, защото той се беше поставил над Народното събрание. Тъй като имаше решение на НС за оказване на военно-техническа помощ на Украйна по време на войната, едно много тежко и трудно изковано решение на НС. Той излезе публично, към този момент нямаше редовно правителство, правителството беше на Гълъб Донев, негово правителство назначено. Радев излезе публично и заяви - правителството на Гълъб Донев няма да дава военно-техническа помощ на Украйна. Което е грубо нарушение на Конституцията."