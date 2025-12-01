Разследват случаи на убити и ранени коне в Пернишко

По двата случая са образувани досъдебни производства

Полицията в Пернишка област разследва два сериозни инцидента с умъртвени коне и тежко пострадало животно, съобщиха от ОДМВР – Перник.

Първият случай е регистриран на 28 ноември, около обяд, когато 58-годишен жител на град Трън сигнализира на 112 за мъртъв кон в земеделски блок край града. Друго животно от същата собственост е открито с тежки наранявания на предните и задните крака. Ветеринар е извършил аутопсия на място и е потвърдил смъртта на единия кон, като причината за травмите на втория все още се изяснява.

Два дни по-късно, на 30 ноември, е получен сигнал от Перник за втори мъртъв кон на ул. „Калина“. Извършен е оглед, а предстои аутопсия, която ще установи точната причина за смъртта.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се проверява дали има връзка между инцидентите.

