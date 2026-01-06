С песни и тъпани: Калоферци играха ледено хоро и извадиха кръста от р. Тунджа

На Богоявление мъжете от Калофер отново спазиха вековната традиция и рано тази сутрин влязоха във водите на река Тунджа, за да извият прочутото мъжко хоро, превърнало се в символ на българския дух.

Прегърнати, под звуците на тъпани и гайди, участниците запяха емблематичната песен „Залюбила е Василка“. Макар реката да не беше замръзнала, ледената вода не уплаши мъжете, които и тази година показаха сила, сплотеност и уважение към традицията.

След като свещеникът хвърли кръста във водите на Тунджа, мъжът, който го извади, го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това беше Антон от Калофер – едва на година и половина.

„За поредна година Калофер празнува Богоявление, съчетано с отбелязването на 178 години от рождението на великия българин и наш съгражданин Христо Ботев“, заяви кметът на града Драгомир Боев.

Празникът започна още в 4:30 часа сутринта с тържествена литургия в храм „Св. Архангел Михаил“, отслужена от отец Димитри. Десетки калоферци и гости на града се събраха в църквата, за да се помолят за здраве и благоденствие на големия християнски празник Йордановден.