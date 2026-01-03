Устройства, които консумират електричество, дори когато не работят: Вижте как се увеличават сметките ви, без да знаете

Опитвайки се да спестят пари, хората съвестно изключват осветлението в стаите си, използват енергоспестяващи крушки и т.н. Това обаче не винаги помага и сметките за ток остават високи. Има редица причини за това.

Истината е, че домовете често имат излишни „консуматори“ на електроенергия, за които много хора дори не знаят, пише Newsweek, позовавайки се на 24smi.org.

Старите устройства имат висока консумация на енергия

По-старите уреди обикновено използват значително повече електроенергия от съвременните модели. Например, 10-годишен хладилник, поради естеството на компресора и други компоненти, може да използва два пъти повече електроенергия от по-новите уреди. Същото важи и за перални машини, сушилни, микровълнови печки, отоплители и други уреди.

Ако телевизор, рутер или зарядно устройство са постоянно включени в контакт, те продължават да консумират малко количество енергия. Това се случва дори когато оборудването не се използва. Това е така, защото тези устройства са в режим на готовност, готови да възобновят работа по всяко време.

Ето защо се препоръчва да изключвате тези устройства от контакта, когато не се използват. За да избегнете постоянно изключване, помислете за използването на удължителни кабели с прекъсвачи.

Друга причина за повишената консумация на енергия понякога е дефектната електрическа инсталация. Консумацията се увеличава поради изтичане на ток. Могат да възникнат и неизправности в електромерите, което също може да доведе до внезапно увеличение на сметките.