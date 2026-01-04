Китай превърна търговски контейнеровоз в боен крайцер (СНИМКИ)

Ракети в контейнери и сглобяем катапулт за дронове

Китай преустрои 97-метров търговски товарен кораб във въоръжен "до зъби" боен крайцер.

Контейнеровоз "ZhongDa 79" е адаптиран като плаваща площадка за изстрелване на ракети от специални контейнери, а също така е оборудван с мобилен модулен катапулт за изстрелване на безпилотни дронове от самолетен тип.

Снимки на кораба се появиха в социалните мрежи и специализирани издания. Първите от тях, направени в корабостроителницата Hudong-Zhonghua, дъщерно дружество на Китайската държавна корабостроителна корпорация, в Шанхай, бяха публикувани преди седмица.

Изображенията показват, че на палубата на "ZhongDa 79" са разположени пускови установки за общо 60 ракети. Любопитното е, че модулните системи са поместени в, на пръв поглед, стандартни транспортни контейнери с надпис: „Морският ренесанс на китайската нация и концепцията за споделено океанско бъдеще за човечеството“.

Според експерти, потенциално подобни инсталации са способни да изстрелват широка гама от оръжия, включително противокорабни, крилати, хиперзвукови и зенитни ракети.

Освен това, корабът е въоръжен с 30-мм зенитна артилерийска система с малък обсег "Type 1130 CIWS", както и с пускови установки за топлинни примамки.

Корабът е бил оборудван и с голям въртящ се радар с активна фазирана антенна решетка, както и с допълнителна радарна или комуникационна антена под купол, отбелязва "Милитарни".

Вчера в интернет се появиха нови снимки на "ZhongDa 79", от които става ясно, че той вече е оборудван и с катапулти за изстрелване на безпилотни летателни апарати.

Една от снимките показва мобилен катапулт, състоящ се от четири колесни платформи. Освен това, те показват неизвестен досега тип дрон, монтиран на катапулта. Вероятно реактивен. Други дронове се виждат на пристанищната площадка наблизо, готови за товарене.

Към момента "ZhongDa 79" не е вписан във ВМС на Народноосвободителната армия на Китай или в Спомагателния флот. По този начин, всъщност, въоръженият кораб формално запазва гражданския си статут.