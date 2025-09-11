"White lives matter" - кога?

Чарли Кърк е починал.

Преди няколко дни млада украинка бе заклана от чернокож без нищо да е направила, ей така, безпричинно.

Две последователни шокиращи убийства, показни, а това става в страната-символ на модерния свят.

Не трябва ли да си зададем някои въпроси?

Като например дали ще тръгне масово по мрежите движения с лозунг от сорта на "White lives matter"?

И дали футболистите, и въобще спортистите на Запад, сега ще клекнат на земята с изправен юмрук в памет на това невинно украинско момиче, както го направиха за онзи чернокож наркопласьор, който бил насочвал пистолет срещу бременна жена?

При това го правеха в продължение на повече от година.

Не виждам никакви такива истерични организирани протести, нито реакции на спортисти.

Как щяха да реагират в същия случай познатата ни зомбирана прослойка, ако убитото момиче бе рускиня или палестинка? Защото съм убеден как - щяха да ликуват и щяха да злорадстват "Ами заслужава си го, терористката!"

Нищо не е нормално в самата тъкан на реалността.

Полицаи и ученици се шамарят в 5 сутринта, пак някъде в толкова дерайлират трамваи, после още трамваи излизат извън релси в същия ден, полицейски син, надрусан, гази семейство с деца...

Ние просто сме отражение, получено от същото криво огледало.

Остава да се оправдаем, че в Непал е по-лошо. Там набиха политици и опожариха и свалиха правителството.