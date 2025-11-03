Адмирал Драгоне: Войната в Украйна е стратегически провал за Путин

Адмиралът отбеляза, че приоритет за НАТО остава противовъздушната отбрана

НАТО ще подкрепя Украйна докато не се стигне до масата за преговори за дълготраен мир. Това заяви високопоставен представител на алианса пред BBC.

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО от януари, коментира, че войната между Русия и Украйна е в застой.

„Време е да седнем и да поговорим, защото това е загуба на човешки животи“. Той нарече инвазията на Русия през 2022 г. стратегически провал за президента Владимир Путин, въпреки постепенните и бавни напредъци на руските войски на бойното поле.

„Те няма да получат приятелско или марионетно правителство като в Беларус. Путин няма да успее“, добави адмиралът.

Според Драгоне европейските страни са готови да продължат подкрепата си за отбраната на Украйна. Той посочи, че войната е дала сигнал за събуждане на страните членки и ги е накарала да поемат отговорност за собствената си отбрана. НАТО вече се е съгласил да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., в отговор на многократни призиви от страна на САЩ.

По повод руските ядрени оръжия „Буревестник“ и „Посейдон“, Драгоне заяви, че НАТО не се чувства заплашен, а алиансът е готов да защити своите 32 държави и един милиард граждани. Той допълни, че при евентуални бъдещи инвазии най-уязвими биха били балтийските държави Естония, Латвия и Литва, като при това ще се активира член 5 на НАТО, според който атака срещу една държава членка се счита за атака срещу всички.

Въпреки несигурността и колебанията сред някои страни членки, включително Словакия и Унгария, адмирал Драгоне подчерта, че алиансът е сплотен и надежден. „Алиансът е по-силен от нашите противници и ще останем с Украйна до деня, в който ще настъпи мир“, заключи той.