Как променящ формата си остров в Амазонка се превърна в център на десетилетен граничен спор

Санта Роса никога не е била твърда земя

В сърцето на басейна на Амазонка, където се срещат границите и културите на Перу, Колумбия и Бразилия, един малък, променящ формата си остров се превърна в неочакваното място за дипломатически спор, пише CNN.

Санта Роса е остров в река Амазонка. Не е ясно кога точно се е появил от водата, но официалното му заселване е започнало през 70-те години на миналия век. Днес той е дом на около 3000 души

Но земята, на която живеят, не е стабилна; Формата и размерът на Санта Роса се променят с течението на реката. Всяка година пясъчните брегове се образуват и изчезват, докато главният канал проправя нови пътища.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Manuel Ricardo (@manurich23)

Нестабилната география на острова го прави трудно място за заселване. През последните години, тъй като Амазонка преживява суши и непредсказуеми цикли на наводнения, моделите на промяна, с които жителите са свикнали, се променят заедно с пясъците.

И все пак, въпреки тези ограничения, островът е желан от страните около него. Перу и Колумбия спорят на кого принадлежи островът от десетилетия. С движението на река Амазонка се променя и международната граница между двете страни.

Санта Роса никога не е била твърда земя. Басейнът на Амазонка изгражда и заличава собствената си география чрез своите реки.

Главното русло на река Амазонка постоянно ерозира съществуващата земя и отлага нова пръст. Всяка година реката пренася приблизително 1,2 милиарда тона седименти от Андите към Атлантическия океан, преоформяйки бреговете и островите си, докато тече. По време на месеците с високо ниво на водата водата се разлива и се утаява в заливната низина, оставяйки след себе си до 12 инча прясна почва годишно.

Жителите, които живеят в басейна дълго време, са свикнали със сезонните приливи и отливи на водата и сушата, но това става все по-малко предсказуемо.

През последните две години историческите суши оставиха широки сухи участъци там, където някога са текли дълбоки канали. Според Бразилската геоложка служба, нивата на водата в река Амазонка са паднали до рекордно ниски нива през 2023 и 2024 г. и широко разпространеното въздействие все още може да се усети от речните общности.

За жителите на остров Санта Роса сушата означава адаптация: цените на храните се покачват, пътуването става сложно и някои семейства временно се преместват, за да останат близо до плавателни води.

Възможно е сушите и наводненията да ускорят ерозията в някои райони и да доведат до по-бързо залесяване в други, според Пауло Оливас, еколог и еколог от Международния университет на Флорида.

Граница, която се променя

Нестабилността на Санта Роса не е спряла Перу и Колумбия да се борят за нея. Всъщност, изместването на бреговата линия е влошило нещата.

Корените на конфликта се простират до началото на 20-ти век, когато двете страни се стремят да определят границите си в Амазония.

Съгласно Договора от Саломон-Лосано от 1922 г. Колумбия отстъпва големи части от андската територия на Перу, като същевременно получава град Летисия – който се намира точно от другата страна на реката от Санта Роса – и неговия решаващ достъп до река Амазонка. Договорът и Протоколът от Рио де Жанейро от 1934 г. определят границата по най-дълбокия плавателен канал на Амазонка, линия, предназначена да бъде естествена и постоянна. Но реката никога не е била статична.

С течение на времето, променящото се течение на Амазонка създава нови острови и преконфигурира границата, оставяйки нова земя, като Санта Роса, която нито едната страна не е очаквала да съществува.