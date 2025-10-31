Труд
Световен ред - ноември 2025 (ИНФОГРАФИКА)
Труд news
Свят
21:00
31.10.2025
14:48
31.10.2025
Учени откриха три планети с размерите на Земята в система с две слънца
13:14
31.10.2025
Третата световна война идва в Америка
11:18
31.10.2025
Как призивът на Тръмп за ядрени опити връща света към логиката на Студената война
09:18
31.10.2025
Какво означава последното понижение на лихвите от Федералния резерв за спестяванията
07:04
31.10.2025
Силно земетресение разтърси Източен Тайван
16:28
30.10.2025
Антарктическа експедиция в търсене на кораба „Ендюранс” направи изненадващо откритие на морското дъно
14:48
30.10.2025
Съобщение от Първата световна война изплува в бутилка след повече от век
13:39
30.10.2025
Виктор Орбан заминава за Вашингтон: Ще обсъди с Тръмп срещата САЩ - Русия
Най-четени
Мнения
Възраждане иска 121 депутата - Костадин Костадинов в малкия парламент (ВИДЕО)
17:55
31.10.2025
374
Виктор Блъсков
Отстрелването на неудобни и политически некоректни автори започна - на прицел е Милен Русков
11:28
31.10.2025
1 841
Васил Жечев
Хаос евро/лев в 00:00 часа на Нова година
10:00
31.10.2025
2 049
Светлана Василева, "Труд news", Благоевград
Фасът догаря
09:00
31.10.2025
2 013
Д-р Илия Илиев
Спрете конвейера на звания без знания
07:00
31.10.2025
3 326
Д-р Георги Чалдъков
Внимателно към списъка „Магнитски“
06:30
31.10.2025
1 491
Доц. д-р Йордан Величков