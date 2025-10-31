Учени откриха три планети с размерите на Земята в система с две слънца

Системата, наречена TOI-2267, се намира на около 190 светлинни години

Астрономи откриха рядка планетна система, която изглежда като излязла от научна фантастика – три планети с размерите на Земята, обикалящи около две слънца.

Системата, наречена TOI-2267, се намира на около 190 светлинни години и е първата известна двойна звездна система, в която всяка звезда има поне една планета, която преминава или транзитира пред нея.

Откритието, публикувано в Astronomy & Astrophysics, предлага вълнуващ поглед върху това как планетите могат да се формират и да оцелеят в двузвездни системи – среда, която някога се смяташе за твърде нестабилна за сложни планетарни системи.

„Това е първата двойна система, за която знаем, в която планетите преминават около двете звезди. Това е наистина уникална конфигурация, която оспорва нашите представи за формирането на планети“, каза Себастиан Зунига-Фернандес от Лиежкия университет в Белгия, който ръководи проучването.

Преди това е имало теория, че двойните системи са враждебни към формирането на сложни планетарни подредби, което означава, че това откритие може да промени начина, по който мислим за формирането на планетите и стабилността на световете след формирането им. Това, което прави планетите на TOI-2267 още по-вълнуващи, е, че те чупят и някои предишни рекорди за екзопланети.

Двойните звездни системи се предлагат в различни форми, размери и разположение. TOI-2267 е „компактна двойна система“. Това означава, че звездите, които съставляват тази система, обикалят една около друга в непосредствена близост. Тази близост причинява гравитационна нестабилност, която съществуващите модели за формиране на планети предполагат, че би трябвало да доведе до среда, неподходяща за формиране на планети.

И все пак, планети са се образували в TOI-2267.

„Нашето откритие чупи няколко рекорда, тъй като това е най-компактната и най-студена двойка звезди с планети, познати досега, и е и първата, в която са регистрирани планети, преминаващи около двата компонента“, каза Франсиско Посуелос, ръководител на изследователския екип и изследовател в Института по астрофизика на Андалусия (IAA-CSIC).

Тези съоръжения са специално пригодени за изследване на малки екзопланети около хладни и слаби звезди, което означава, че са били жизненоважни, за да позволят на екипа да характеризира TOI-2267 и по този начин да открие изненадващата му природа.

Въпросите, повдигнати относно образуването на планети от тази система, биха могли да бъдат разследване, което е в основата на космическия телескоп James Webb (JWST), както и на следващото поколение наземни обсерватории. Тези инструменти би трябвало да позволят на астрономите прецизно да измерват масите, плътностите и евентуално дори атмосферната химия на новооткритите планети от TOI-2267.