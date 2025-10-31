Как призивът на Тръмп за ядрени опити връща света към логиката на Студената война

Още по темата: Доналд Тръмп нареди незабавни ядрени тестове 30.10.2025 08:30

Москва не е провеждала опит от 35 години

Неочакваното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък, че нарежда на американските военни да възобновят ядрените опити, предизвика видения за завръщане към най-лошите дни на Студената война, когато Съединените щати, Русия и Китай редовно взривяваха нови оръжия, първо в атмосферата и космоса, а след това и под земята, пише The New York Times.

Това беше епоха на ужасяващи заплахи и контразаплахи, на мрачни видения за Армагедон и теории за възпиране чрез взаимно гарантирано унищожение. Тази епоха уж приключи с пристигането на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, за който нациите се споразумяха в средата на 90-те години. Но не достатъчно от подписалите го страни го ратифицираха, за да може договорът официално да влезе в сила. Целта му беше да се спре надпреварата във въоръжаването чрез прекъсване на новите опити и цикъла на отмъщение, който те породиха.

Тръмп сега съживи дебата в общността за национална сигурност дали да се прекъсне традицията на спазване на този договор, който някои от бившите му помощници твърдят, че възпрепятства способността на страната да демонстрира „мир чрез сила“. В самолета на Air Force One, връщайки се от Корея, президентът каза на репортери, че е направил това обаждане, защото всички други страни провеждат ядрени опити.

„Спряхме го преди години - много години“, каза Тръмп, визирайки факта, че последният взривен тест на ядрено оръжие в САЩ е бил през 1992 г., по време на администрацията на Джордж Х. У. Буш. „Но тъй като други правят опити, мисля, че е уместно и ние да го направим.“

Единствената държава, която редовно е правила опити през последния четвърт век, е Северна Корея, а последният ѝ взривен тест е бил през септември 2017 г.

Москва не е провеждала опит от 35 години, в последните дни на Съветския съюз. Тръмп обаче може би е объркал опитите с ядрени оръжия с неотдавнашното изявление на Русия, че е тествала две екзотични превозни средства за доставка на ядрени оръжия: крилата ракета с ядрено задвижване и подводно торпедо, наречено „Посейдон“, което може да пресече Тихия океан и да удари западното крайбрежие на Съединените щати. И двете са предназначени да заобикалят американските противоракетни отбранителни системи, които търсят бойните глави на междуконтинентални балистични ракети, докато те се движат с висока скорост в космоса.

Тръмп заяви пред репортери, че не включва Китай в този списък с държави, провеждащи тестове; последният им експлозивен тест е бил преди 29 години, въпреки че има някои доказателства, че страната е направила подготовка в Лоп Нур, където Мао за първи път демонстрира ядрените си възможности през 60-те години на миналия век, в случай че реши да го възобнови.

Високопоставеният служител на г-н Тръмп, отговарящ за ядрените тестове - Брандън Уилямс, бивш член на Конгреса с един мандат от северната част на щата Ню Йорк - беше попитан директно по време на изслушването му за потвърждаване през април дали Съединените щати трябва да се върнат към експлозивните тестове.

Тръмп не предостави никаква обосновка за възобновяването на тестовете, освен неправилното си твърдение, че други правят същото. Той се похвали, че „Съединените щати имат повече ядрени оръжия от която и да е друга държава“, което е невярно – Русия има повече.

Той каза, че Китай е „далечна трета“ по своите възможности. Това е вярно, но те също така се разрастват бързо. Пентагонът изчисли по време на администрацията на Байдън, че Китай ще разполага с 1000 разположени оръжия до 2030 г. и ще достигне горе-долу паритет със Съединените щати и Русия през 2035 г.

Много експерти смятат, че ако Съединените щати възобновят тестовете, това по същество ще даде разрешение на други държави да направят същото - приблизително 100 дни преди изтичането на последния договор за контрол на оръжията между Съединените щати и Русия, ограничаващ размера на техните арсенали.

Ядрените експерти казват, че както Русия, така и Китай са готови да провеждат ядрени детонации на своите подземни тестови полигони сравнително бързо. Това е в контраст със Съединените щати, за които се смята, че са направили малко сериозни подготовки. Техният тестов полигон е пуста пустина в пустинята Невада, по-голяма от щата Роуд Айлънд.

По време на първия мандат Тръмп възобнови възможността за нови американски тестове. В допълнение към обсъждането на рестартирането на подземните детонации, служители призоваха за значително намаляване на времето за подготовка за възобновяване на ядрените тестове в САЩ. Федералната агенция, отговаряща за ядрения тестов полигон на страната, разпореди необходимото време за подготовка да бъде намалено от години на едва шест месеца.

Ядрените експерти сметнаха целта за нереалистична, тъй като оборудването за тестване на обширния полигон в Невада е било повредено или е изчезнало.

Критиците казват, че рестартирането на тестовете би подбудило глобална надпревара във въоръжаването. Те отбелязват, че директорите на националните лаборатории, отговарящи за атомния арсенал на страната, многократно са свидетелствали пред Конгреса, че Съединените щати не е необходимо да се връщат към ядрени детонации.

Вместо тестове, Съединените щати сега разчитат на водещи експерти и машини в националните оръжейни лаборатории, за да проверят смъртоносността на арсенала на страната. Днес машините включват суперкомпютри с размерите на стая, най-мощния рентгенов апарат в света и лазерна система с размерите на спортен стадион. Никоя друга страна не разполага с толкова богат набор от инструменти за неядрени тестове.

За разлика от лабораторните изследвания, подземните ядрени тестове с експлозивни детонации позволяват на учените да открият основни недостатъци в прототипите на оръжия и да усъвършенстват новите конструкции на оръжия. По време на Студената война Китай проведе 45 тестови експлозии в Лоп Нур, своя подземен тестов полигон в Западната пустиня. За сравнение, Франция е извършила 210, Русия 715, а Съединените щати 1030.

Такива тестове бавно приключиха в края на Студената война. През 1996 г. спирането беше формализирано в глобалната забрана за ядрени тестове. Атомните сили на света го подписаха като начин за ограничаване на скъпоструващата надпревара в ядреното въоръжаване, която излизаше извън контрол. Но това е било по същество доброволно споразумение, тъй като Сенатът на САЩ никога не го е ратифицирал, а други страни също са се въздържали от официално одобрение.

Зигфрид С. Хекер, бивш директор на оръжейната лаборатория в Лос Аламос в Ню Мексико, където е създадена първата атомна бомба, отдавна твърди, че забраната за ядрени изпитания е в полза на Вашингтон, защото пречи на съперниците, спазващи пакта, да настигнат огромното предимство, което Съединените щати притежават в напредналите ядрени оръжия.