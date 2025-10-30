Тръмп: Китай се съгласи да купува енергия от САЩ

Китай категорично заяви, че ще работи усърдно с нас, за да спре потока от фентанил

Китай се е съгласил да започне да купува американски енергийни ресурси, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той добави, че двете страни обмислят мащабно споразумение за доставки на петрол и газ от Аляска.

„Китай също се съгласи да започне да купува американска енергия. Всъщност може би е в ход голяма сделка за закупуване на петрол и газ от великия щат Аляска. Освен това Китай се съгласи да продължи потока от редкоземни елементи, критични минерали, магнити и др., открито и свободно. Много важно е, че Китай категорично заяви, че ще работи усърдно с нас, за да спре потока от фентанил в нашата страна. Те ще ни помогнат да сложим край на кризата с фентанил“, написа Тръмп в Truth Social.

Китайският президент Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха първите си лични разговори на 30 октомври, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

Те се споразумяха да намалят някои американски търговски мита за Китай от 20% на 10%. Според Тръмп, общата средна митническа ставка за Китай вече ще бъде 47% вместо 57%. Вашингтон е готов и да облекчи контрола върху износа на полупроводници – Китай сега ще „преговаря с Nvidia и други относно чиповете“.