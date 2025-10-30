Ядрените опити: Кога започват, защо са прекратени и кой притежава ядрени оръжия?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американската армия незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия след 33-годишна пауза. Това се случи минути, преди да започне срещата му с китайския президент Си Дзинпин, пише "Ройтерс".

Колко ядрени изпитания са били проведени, защо са били прекратени - и защо някой би ги подновил?

Съединените щати поставиха началото на ядрената ера през юли 1945 г. с изпитанието на 20-килотонова атомна бомба в Аламогордо, Ню Мексико, а след това хвърлиха атомни бомби върху японските градове Хирошима и Нагасаки през август 1945 г., за да принудят Япония да капитулира във Втората световна война.

Съветският съюз шокира Запада, като взриви първата си ядрена бомба само четири години по-късно - през август 1949 г.

По данни на ООН през петте десетилетия между 1945 г. и Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) от 1996 г. са проведени над 2000 ядрени опита, 1032 от които от Съединените щати и 715 от Съветския съюз.

Великобритания е извършила 45 опита, Франция - 210, а Китай - 45.

След ДВЗЯО са проведени десет ядрени опита. Индия е провела два през 1998 г., Пакистан - също два през 1998 г., а Северна Корея е провела тестове през 2006, 2009, 2013, 2016 (два пъти) и 2017 г.

Съединените щати са провели последния си тест през 1992 г., Китай и Франция - през 1996 г., а Съветският съюз - през 1990 г. Русия, която наследи по-голямата част от съветския ядрен арсенал, никога не е правила това.

Москва проведе ядрени учения миналата седмица и изпита крилата ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател, но досега не е изпробвала ядрена бойна глава.

Защо ядрените изпитания са прекратени?

Нараснаха опасенията относно въздействието на тестовете - над земята, под земята и под вода - върху човешкото здраве и околната среда.

Въздействието на тестовете на Запада в Тихия океан и на съветските тестове в Казахстан и Арктика беше значително както върху околната среда, така и върху хората. Активисти твърдят, че милиони хора както в Тихия океан, така и в Казахстан са били замърсени от ядрени опити и са имали здравословни проблеми в продължение на десетилетия.

Според застъпниците, чрез ограничаване на ядрените опити по време на Студената война, напрежението между Москва и Вашингтон може да бъде намалено.

ДВЗЯО забранява ядрените експлозии от всички, навсякъде. Той е подписан от Русия през 1996 г. и ратифициран през 2000 г. Съединените щати подписват договора през 1996 г., но не са го ратифицирали.

През 2023 г. президентът Владимир Путин официално отмени ратификацията на ДВЗЯО от страна на Русия, с което страната му се приведе в съответствие със Съединените щати.

Защо бихте провели нови опити? За да съберете информация - или за да изпратите сигнал.

Тестовете предоставят доказателства за това какво ще направи всяко ново ядрено оръжие - и дали по-старите оръжия все още работят.

През 2020 г. "Вашингтон пост" съобщи, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е обсъждала дали да проведе ядрен опит, или не. Освен предоставянето на технически данни, подобен тест би бил възприет от Русия и Китай като умишлено утвърждаване на стратегическата мощ на САЩ.

Путин многократно е предупреждавал, че ако Съединените щати възобновят ядрените опити, Русия също ще го направи. Путин твърди, че вече е в ход глобална надпревара в ядреното въоръжаване.

Какво правят големите сили с ядрените си оръжия?

Точният брой бойни глави, които всяка държава притежава, е тайна. По данни на Федерацията на американските учени обаче Русия има общо около 5459 бойни глави, а Съединените щати - около 5177. Този брой включва разположени, складирани и изведени от експлоатация бойни глави.

Асоциацията за контрол на въоръженията, базирана във Вашингтон, пък твърди, че Съединените щати имат запас от 5225 ядрени бойни глави, а Русия - от 5580.

Световните запаси от ядрени бойни глави достигат своя връх през 1986 г. - над 70 000 броя, като повечето бяха в Съветския съюз и Съединените щати. Оттогава обаче те са намалени до около 12 000, катоповечето все още са в Русия и САЩ.

Китай е третата по големина ядрена сила с 600 бойни глави, Франция има 290, Обединеното кралство - 225, Индия - 180, Пакистан - 170, Израел - 90, и Северна Корея - 50.

Русия, Съединените щати и Китай предприемат мащабна модернизация на своите ядрени арсенали.