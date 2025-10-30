Иракчанин 6 години пише на ръка Корана

Али Заман – бижутер от Ирак, който през 2013 г. се отказал от занаята си и се преместил в Истанбул, за да се отдаде на калиграфското изкуство – официално завърши изписването на смятания за най-голям ръчно изписан Коран в света след повече от шест години работа, съобщи сайтът „Turkie today“.

Произведеният от Заман ръкопис е изписан ръчно от майстора с тръстикови писалки по традиционен калиграфски метод, като свещения за мюсюлманите текст на Корана е нанесен върху платна с внушителни размери - 4 на 1,5 метра. Изработката на ръкописа започнала още през 2019 г., като от тогава Заман работел ежедневно в малко студио в комплекса на джамията „Михримах Султан“ в Истанбул.

„Радост е да създадеш нещо, което малцина хора могат да направят или дори биха се опитали. Всяка буква отразява душата и усилията, вложени в тази работа“, споделя Заман за произведението си.

Завършеният Коран надминава предишния най-голям известен ръкопис, който е с размери 2,28 на 1,55 метра, отбелязва „Turkie today“.