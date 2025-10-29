Учени установиха причината за мозъчната мъгла сутрин

Ако обаче не спите достатъчно и качествено, този процес може да бъде прекъснат

Всеки е изпитвал тези моменти на замъглено съзнание след лош сън, когато умът ви се чувства малко замъглен и се отпуска за секунда. Учените най-накрая са установили точната причина.

По време на добър сън тялото ви „изхвърля“ цереброспиналната течност (CSF) от мозъка, за да отмие отпадните продукти, натрупани през предходния ден, пише The Times.

Ако обаче не спите достатъчно и качествено, този процес може да бъде прекъснат и да остане недовършен, когато станете от леглото сутринта.

В опит да навакса с режима си за отстраняване на отпадъците, тялото се опитва да изхвърли течността от мозъка, докато все още сме будни. Това обаче може да има моментни последици върху способността ни да се концентрираме или да фокусираме вниманието си, което води до усещането за „замъглено” съзнание след нощ на прекъснат или лош сън, сочи проучване.

Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ набраха 26 доброволци, които бяха тествани два пъти: след нощ на лишаване от сън в лаборатория и отново след нощ на сън, след която се чувстваха добре отпочинали.

С помощта на електроенцефалограф те наблюдаваха няколко различни показателя за мозъчната функция, докато участниците изпълняваха задачи, използвани за анализ на въздействието на лошия сън, и бяха сканирани с функционален магнитен резонанс (фМР), за да се наблюдава потока на цереброспиналната течност в и извън мозъка.

В една от задачите в проучването, публикувано в списанието Nature Neuroscience, участниците се взираха в кръст. След това трябваше да натиснат бутон, когато видяха кръста да се превръща в квадрат. В аудио версията на задачата те трябваше да натиснат бутон, когато чуят звуков сигнал.

„Участниците с недостиг на сън се представиха много по-зле от добре отпочиналите участници в тези задачи, както се очакваше“, сочи проучването. „Времето им за реакция беше по-бавно, а при някои от стимулите участниците изобщо не регистрираха промяната. „По време на тези кратки моменти на разсеяност изследователите идентифицираха няколко физиологични промени, които се случват едновременно. Най-значимото е, че са открили изтичане на цереброспинална течност от мозъка точно в момента, в който се случват тези моменти на разсеяност. След всеки такъв момент цереброспиналната течност се връща в мозъка.“

Лаура Луис, професор в Института за медицинско инженерство и науки на MIT, казва:

„Резултатите показват, че в момента, в който вниманието отслабва, тази течност всъщност се изтласква навън от мозъка. А когато вниманието се възстанови, тя се връща обратно. „Ако не спите, вълните на CSF започват да навлизат в състоянието на будност, където нормално не бихте ги видели. Те обаче водят до компромис с вниманието, при който вниманието отслабва в моментите, когато имате тази вълна от течност.“

Проучването установи, че има някои признаци, които предсказват кога ще се появят тези пропуски във вниманието, като установи, че зениците започват да се свиват леко около 12 секунди преди течността да бъде изтласкана от мозъка, преди да се разширят отново.