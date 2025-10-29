Медта достигна рекордни нива

Проблемите с доставките създадоха условия за дефицит

Медта достигна рекордно високо ниво в Лондон поради перспективата за скорошно облекчаване на напрежението между САЩ и Китай и затрудненията в доставките от мините, съобщава Bloomberg.

Цената на метала е нараснала с повече от една четвърт от началото на годината и е на път да отбележи най-добрата си година от 2017 г. насам, като тримесечните фючърси се покачиха до 11 146 долара за тон на Лондонската метална борса.

Цените на медта се подкрепят от повишената склонност към риск, породена от оптимизма за потенциално търговско споразумение между САЩ и Китай, както и от опасенията за физически недостиг на пазарите извън САЩ.

Тримесечните фючърси се покачиха до 11 146 долара за тон на Лондонската метална борса, надминавайки предишния връх, поставен през 2024 г. От началото на годината металът, който е основен промишлен продукт и индикатор за глобалния растеж, е поскъпнал с повече от една четвърт и е на път да отбележи най-добрата си година от 2017 г. насам.

Това беше бурна година за суровината, като затрудненията в големите мини в Чили, Африка и Индонезия ограничиха глобалното предлагане, а тарифната политика на американския президент Доналд Тръмп доведе до екстремни ценови изкривявания между САЩ и глобалния бенчмарк, определен на LME.

През август Тръмп в крайна сметка реши да освободи суровината от митата и да ги наложи върху медните продукти с добавена стойност, но остави вратата отворена за налагането им от 2027 г. Това доведе до непрекъснато привличане на медта към САЩ, което засили напрежението върху доставките за купувачите в други части на света.

С намаляващото производство на мините по целия свят и ефективно блокираните американски запаси, Morgan Stanley прогнозира, че през 2026 г. световният пазар на мед ще се сблъска с най-тежкия си дефицит от повече от 20 години.

Миньорите се борят да отговорят на търсенето на мед от години, но тази година индустрията беше разтърсена от сериозни инциденти в операциите на Freeport McMoRan Inc, Ivanhoe Mines Ltd и чилийската Codelco, както и от оперативни проблеми в много други големи находища. По-рано тази седмица Anglo American Plc предупреди, че производството на мед от най-важната й мина вероятно ще бъде по-ниско от очакваното през следващата година, след подобни предупреждения от Teck Resources Ltd.

Все пак, потреблението в Китай досега се е оказало устойчиво, като Пекин се ангажира да „значително“ увеличи дела на потреблението в икономиката си. Сега се появяват надежди, че Тръмп и неговият китайски колега Си Цзинпин скоро ще постигнат споразумение за намаляване на търговските напрежения между двете най-големи икономики в света.