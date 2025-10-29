Трагедия край Истанбул: Седеметажна сграда се срути, търсят оцелели (ВИДЕО)

Седеметажна жилищна сграда в град Гебзе, северозападен Турция, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, съобщава ТРТ Хабер. Инцидентът е станал в район, където сградите са плътно разположени, което увеличава риска за околните жители.

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.

Gebze'de 6 katlı bina çöktü. Binanın 7 katlı olduğu da ifade ediliyor.



Binada 7 kişi olduğu ifade ediliyor.



Çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/BvM9sVCZjo — Kahraman Karaman (@kahramankrmn58) October 29, 2025

Кметът на Гебзе съобщи, че в сградата вероятно е живяло петчленно семейство.

„Работим усилено, за да установим дали всички жители са евакуирани или блокирани под отломките“, каза той.

Екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) са пристигнали на място и участват в разчистването на отломките. С тях работят пожарникари, спешни медици и полицаи, които осигуряват безопасността на района и подпомагат спасителните действия.

Останалите жители на околните сгради са евакуирани като предпазна мярка. Специалисти предупреждават, че опасността от допълнителни срутвания остава, тъй като причината за инцидента не е изяснена и някои части от конструкцията са нестабилни.

Спасителните екипи използват тежка техника и сонари за откриване на евентуално блокирани хора. Властите призовават гражданите да избягват района и да не се опитват да се приближават до мястото на срутването, за да не застрашават живота си.