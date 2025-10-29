Американските разузнавателни агенции не виждат признаци, че Русия е готова на компромис по отношение на Украйна

Лидерът на Кремъл Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната срещу Украйна и да постигне победа на бойното поле. Това съобщава NBC News.

Анализ, предоставен на членовете на Конгреса на САЩ този месец, установи, че американското разузнаване не вижда признаци, че Русия е склонна да направи компромис по отношение на Украйна, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да посредничи в мирните преговори.

Тази информация беше предоставена на изданието от висш американски служител и висш представител на Конгреса.

Според другите два източника, тази оценка е в съответствие с начина, по който американските и западните разузнавателни агенции са оценявали позицията на Русия от февруари 2022 г. насам, когато Путин нареди непровокирано нахлуване в Украйна.

В същото време, служителят и конгресменът казват, че Путин сега заема по-твърда позиция от всякога.

Според разузнаването, изправен пред големи загуби на руски войски и икономически трудности у дома, руският диктатор се стреми да задържи украинските територии и да разшири влиянието на страната си, за да оправдае човешките и финансови загуби.

NBC добавя, че Белият дом е отказал да коментира неотдавнашната оценка на разузнаването, но е посочил публичните изявления на Тръмп относно усилията за постигане на мир.

„Както президентът заяви, това са мащабни санкции срещу две големи петролни компании, които той се надява да помогнат за прекратяване на войната. Той ясно заяви, че е време да се спре убийството и да се постигне споразумение за прекратяване на войната“, се казва в изявление на длъжностното лице.

Той добави, че САЩ ще продължат да се застъпват за мирно разрешаване на войната и „постигането на траен мир зависи от готовността на Русия да преговаря добросъвестно“.

САЩ оказват натиск върху Русия за мир в Украйна

Припомняме, че в средата на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Кремъл Владимир Путин проведоха телефонен разговор, след което американският лидер обяви новата им среща на върха, която този път трябваше да се проведе в Будапеща.

Срещата обаче се провали, защото според медийни съобщения Русия не е променила максималистичните си искания към Украйна. Самият Тръмп потвърди, че е отменил срещата, защото не е искал да се среща напразно и да си губи времето.

В същото време започна натиск от САЩ. В нощта на 23 октомври Министерството на финансите обяви санкции срещу двете най-големи руски петролни компании - Роснефт и Лукойл . Освен това, под атака бяха и дъщерни дружества.

Също така, според Ройтерс, САЩ са подготвили нов пакет от мерки, в случай че Путин продължи да проточва войната. Вчера посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър публично заяви, че Тръмп ще наложи нови санкции, за да принуди Путин да седне на масата за преговори за прекратяване на войната.