Доц. Валентин Вацев: Предстои голям сблъсък между Русия и НАТО (ВИДЕО)

Предстои голям сблъсък между Русия и НАТО — такава мрачна прогноза направи политическият анализатор доц. Валентин Вацев в интервю с журналиста Мартин Карбовски.

Според него войната няма да избухне веднага, но „другата пролет в Кремъл ще има кратка почивка“, след която Москва ще предприеме решителни действия за възстановяване на изгубените си позиции.

„Русия ще се опита да си върне зоните, в които е загубила влияние“, подчерта Вацев.

Карбовски попита дали подобен сценарий може да се окаже благоприятен за България, отговорът на доцента беше предпазлив:

„Българите още не са решили какво искат.“