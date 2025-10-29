Нов удар за НАТО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг

Румъния и други страни-членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на алианса в Европа. Сред базите, които ще бъдат засегнати, е и румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според ведомството, решението е било очаквано, като се има предвид промените в приоритетите на правителството на президента Доналд Тръмп. Въпреки това, в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи, които ще продължат да изпълняват задачите си по укрепване на сигурността на Източния фланг на НАТО.

Министерството подчертава, че Алиансът ще продължи да поддържа стратегическа присъствие и готовност в региона, като координацията между съюзниците остава ключова за отбранителната сигурност на Източна Европа.