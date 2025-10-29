НАТО с първи коментар след решението на САЩ за изтегляне на войски от Източния фланг

Още по темата: Нов удар за НАТО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг 29.10.2025 10:21

Намаляването на броя на американските военни в Европа представлява рутинна корекция и не е необичайно, заяви представител на НАТО, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

„Дори с тази корекция присъствието на американските сили в Европа остава по-голямо, отколкото преди няколко години, с много повече войски на континента в сравнение с 2022 г.“, посочи той пред Франс прес.

Пред Ройтерс представителят уточни, че подобни корекции се извършват редовно и че НАТО и САЩ поддържат близък контакт относно цялостното разположение на силите, за да се гарантира, че алиансът ще запази силна отбранителна и сдържаща способност.

Той добави, че САЩ са информирали предварително НАТО за планираното намаление на броя на войските, след като румънското министерство на отбраната съобщи за американските намерения на източния фланг на алианса.