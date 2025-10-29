Google отрича информациите за изтичане на 185 милиона пароли за Gmail

Технологичният гигант пояснява, че последните твърдения за масивно нарушение на Gmail се основават на погрешно тълкувани бази данни за кражба на информация, като призовава потребителите да активират двуфакторна автентификация за допълнителна сигурност
Google официално опроверга съобщенията, според които са изтекли 185 милиона Gmail акаунта и пароли.
В изявление, публикувано в социалната мрежа X, компанията описа тези съобщения като неверни, като ги приписа на „погрешно тълкуване“ на бази данни за кражба на информация. Тези бази данни систематично записват опитите за кражба на идентификационни данни в интернет, но не посочват нова атака, насочена към конкретни лица, инструменти или платформи.
Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇— News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025
„Информацията за нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители, е неточна“, заяви Google, подчертавайки, че не е имало нова широкомащабна атака.
За да подобри сигурността на акаунтите, Google препоръчва на потребителите да активират двуфакторна автентификация (2FA) и да обмислят използването на ключове за сигурност, които предлагат по-проста и по-надеждна алтернатива на паролите. Разяснението на компанията идва, след като множество медии съобщиха за предполагаемото нарушение, което предизвика загриженост сред милиони потребители на Gmail по целия свят.
The inaccurate reports are stemming from a misunderstanding of infostealer databases, which routinely compile various credential theft activity occurring across the web. It’s not reflective of a new attack aimed at any one person, tool, or platform.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025