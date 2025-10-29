Мистериозен обект на сателитна снимка – може ли той да разкрие една от най-големите загадки в авиацията?

Още по темата: Защо Белият дом нареди на ФБР да разследва мистерията Амелия Еърхарт 08.10.2025 12:24

Никумароро играе ключова роля в една от двете противоположни хипотези

Странна форма в Южния Тихи океан, която предизвика най-новия тласък за разгадаване на една от най-големите загадки на всички времена, се появи в задния двор на къща в Калифорния. Ветеранът от американския флот Майк Ашмор беше у дома си през 2020 г. и разглеждаше сателитни снимки на малък остров, наречен Никумароро, когато забеляза неочаквания обект в лагуната.

Намиращ се на половината път между Австралия и Хавай, Никумароро играе ключова роля в една от двете противоположни хипотези, които се опитват да обяснят какво се е случило с известната авиаторка Амелия Еърхарт и нейния навигатор Фред Нунан, които изчезнаха през 1937 г. по време на опит да обиколят света със самолет, пише CNN.

„Беше Apple Maps на моя iPhone“, спомня си Ашмор за дигиталното проучване, което доведе до неговото откритие. „Сутринта седях на люлка и пиех кафе с кучето си. Ден по-рано обиколих острова отвън, а тази сутрин започнах да обикалям лагуната и нещо привлече вниманието ми. Тогава погледнах по-отблизо и направих снимка на екрана.“

Ашмор помисли, че това, което е видял, прилича на крило на самолет, и сподели снимката в популярния онлайн форум за Амелия Еърхарт, организиран от The International Group for Historic Aircraft Recovery (Международната група за възстановяване на исторически самолети) или TIGHAR, колектив, посветен на историята на авиацията и археологията. Удължената форма на сателитната снимка предизвика оживени дискусии сред членовете, въпреки че някои казаха, че вероятно е труп от палмово дърво.

Замъгленият обект привлече вниманието и на археолога Рик Петигрю, дългогодишен почитател на Еърхарт и изпълнителен директор на Археологическия институт „Археологическо наследство“ в Юджийн, Орегон, който реши да проучи по-подробно. Той заяви, че е открил, че аномалията, която оттогава е наречена обект Тараиа, е видима и на други въздушни снимки на лагуната, включително и на някои, заснети още през 1938 г.

Сега се организира експедиция, която да направи точно това. Водена от Петтигрю и Университета Пърдю в Уест Лафайет, Индиана, където Еърхарт някога е работила в катедрата по аеронавтика, новата експедиция ще се насочи направо към обекта Тараиа, с надеждата да открие част от самолета на Еърхарт. Ашмор каза, че е имал намерение да се присъедини към експедицията, но е бил принуден да се откаже поради заболяване в семейството.

Ако намерят това, което търсят, това може да доведе до знаково откритие. Но идеята, че Еърхарт е завършила като корабокрушенка на остров, далеч не е широко приета, а друг екип от изследователи се надпреварва да намери доказателства за алтернативно обяснение.

Еърхарт и Нунан изчезват на 2 юли 1937 г., докато търсят остров Хауланд, на почти 400 мили (644 километра) северозападно от Никумароро.

Официалното заключение, направено след търсене, проведено от американското правителство веднага след изчезването им – предполага, че Еърхарт и Нунан са останали без гориво и техният Lockheed 10E Electra се е разбил в Тихия океан близо до предвидената им дестинация.

Това е теория, която вече е послужила за основа на няколко търсения през годините, включително опитът на компанията за океански изследвания Deep Sea Vision през 2024 г., който в крайна сметка открива няколко скали, оформени във формата на самолет.

Ръководена от нов анализ на радиокомуникациите на Еърхарт в деня, в който тя изчезна, компанията за океански изследвания Nauticos, базирана в Мейн, планира да започне ново търсене на океанското дъно близо до остров Хауланд през следващата година. Експедицията ще бъде четвъртият опит на компанията да открие самолета, но според нея новите открития са значително стеснили зоната на търсене, което потенциално увеличава шансовете за успех.

Петтигрю и други смятат, че Еърхарт и Нунан са кацнали безопасно с Electra на Никумароро, тогава известен като остров Гарднър. Там, според привържениците на тази хипотеза, двамата са подали многократни сигнали за помощ, използвайки радиото на самолета, но впоследствие са умрели от жажда или глад.

Въпреки това, поне пет експедиции до острова и околните води от 2010 г. насам не са успели да намерят окончателни доказателства, че Еърхарт и Нунан са били корабокрушенци. Петтигрю е участвал в една експедиция през 2017 г. В друга, през 2019 г., е участвал океанографът и изследовател на National Geographic Боб Балард, който е открил останките от Титаник през 1985 г.

Теорията за Никумаро е по-правдоподобна от някои алтернативи, които са били изказани през годините, за да обяснят изчезването на Еърхарт, според Дороти Кокран, която наскоро се пенсионира като куратор в Смитсоновия национален музей за въздухоплаване и космос. Кокран каза, че най-вероятното обяснение е най-простото: Еърхарт е останала без гориво и се е разбила в Тихия океан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика подновен интерес към десетилетната загадка по-рано този месец, когато нареди да бъдат разсекретени записите за Еърхарт и нейното последно пътуване, въпреки че не е ясно какво е предизвикало внезапния му интерес към темата – или дали изобщо има записи, които да бъдат разсекретени.

Националният архив на САЩ разполага с публично достъпна информация за търсенето на Еърхарт и Нунан, включително последните й комуникации с „Итаска“, кораб на бреговата охрана на САЩ, натоварен с подкрепата на полета й, каза Кокран.

Ограден с коралов риф и разположен в днешната Република Кирибати, Никумароро е с дължина около 7 километра (4,3 мили) и ширина 2 километра (1,2 мили) и е бил необитаем, когато Еърхарт и Нунан са направили последния си полет.

Хипотезата за корабокрушенците се основава на работата на Рик Гилеспи, основател на TIGHAR и автор на книгата от 2024 г. „Още един добър полет: Трагедията на Амелия Еърхарт“. Той е посетил Никумаро 11 пъти, откривайки възможни улики и фрагменти от доказателства.

Радиопеленгите, или посоките, проследени по сигналите, излъчени след изчезването на самолета, изглежда са се пресекли в близост до Никумаро, въпреки че не е ясно и не е потвърдено дали те наистина са били от Еърхарт.

Костите, намерени на Никумаро през 1940 г., са били изпратени във Фиджи, където са били оценени от лекар като принадлежащи на мъж преди изчезването, каза Гилеспи.

Но анализът на измерванията на костите, които са били записани по това време, с помощта на съвременен криминалистичен софтуер, показва, че останките са принадлежали на жена и че те биха могли да бъдат потенциално съвпадение с Еърхарт.

Артефактите, намерени на острова, включват дамско огледало, подобно на това, което Еърхарт е носила, бурканче за козметика, ножче и дървена кутия, в която вероятно е имало секстант, навигационен инструмент.

Гилеспи все още вярва, че Никумаро е мястото, където Еърхарт е прекарала последните си дни, но не мисли, че на острова може да се намери нещо повече.