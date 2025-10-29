Срещата на Тръмп и Си Дзинпин: Ще сключат ли търговска сделка САЩ и Китай?

Председателят на Китайската народна република Си Дзинпин ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп на 30 октомври в Пусан, Република Корея. Срещата бе потвърдена от Министерството на външните работи на Китай, което съобщи, че лидерите ще обсъдят китайско-американските отношения и други въпроси с взаимна важност.

Пекин подчерта, че Си Дзинпин възнамерява да обсъди подробно ключови въпроси в двустранните отношения и е готов да даде нов тласък за тяхното развитие.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква „много проблеми“ да бъдат решени по време на предстоящата му среща с китайския лидер Си Дзинпин, насочена към намаляване на напрежението в търговската война между двете държави.

„Мисля, че ще имаме страхотна среща с президента Си от Китай и че ще решим много проблеми,“ каза Тръмп на борда на Air Force One, докато пътуваше за Южна Корея, където ще се проведат разговорите. „Оптимист съм… Говорим с тях от известно време, няма да влизаме в срещата „на сляпо“. Очаквам много добър резултат – не само за страната ни, а и за света.“

Тръмп заяви, че един от основните акценти на срещата ще бъде борбата с китайския фентанил в Съединените щати.

„Фентанилът ще бъде един от въпросите, които ще обсъдим. Искам това да бъде в центъра на вниманието“, посочи Тръмп на борда на президентския самолет по пътя към Южна Корея.

Той изрази увереност, че Китай ще сътрудничи с американските правоохранителни органи за ограничаване на износа на фентанил и прекурсорите за неговото производство. По отношение на митата върху китайските стоки, свързани с фентанила, Тръмп отбеляза:

„Очаквам намаление, защото вярвам, че те ще ни помогнат в ситуацията с фентанила. Те ще направят всичко, което е по силите им.“

В администрацията на САЩ смятат, че митата са важен инструмент за натиск върху Пекин, с цел стимулиране на засилени мерки за ограничаване на производството и износа на опасните вещества.