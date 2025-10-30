Западните медии за решението на Тръмп да възобнови ядрените тестове: Ескалация или демонстрация на сила?

Още по темата: Доналд Тръмп нареди незабавни ядрени тестове 30.10.2025 08:30

Съединените щати нямат технически, военни или политически причини да възобновят ядрените тестовете

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разпоредил на Пентагона да започне подготовка за възобновяване на изпитания на ядрени оръжия „на равна основа“ с Русия и Китай, съобщава „Вашингтон пост“. Изявлението дойде малко преди срещата му с китайския лидер Си Цзинпин в Кьонджу, Южна Корея, по време на важен международен търговски форум, като внезапно въвежда ядрената тема в дипломатическата дискусия.

Решението бележи драстичен обрат в десетилетната американска политика на ядрено въздържание. Последният ядрен тест на САЩ е проведен през 1992 г., преди президентът Джордж Х. У. Буш да наложи мораториум върху подземните изпитания в края на Студената война. В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочва, че това е реакция на „тестовите програми на други страни“, без да дава подробности какви точно опити ще се извършат.

През последните дни Русия обяви успешни изпитания на ядрено задвижвани торпеда „Посейдон“ и на крилата ракета с атомен миниреактор, макар досега Путин да се е въздържал от провеждане на реални ядрени експлозии. Китай, който разширява арсенала си, не е извършвал ядрени тестове от 1996 г.

Експерти по контрол над въоръженията изразиха тревога от изявлението на Тръмп.

„Съединените щати нямат технически, военни или политически причини да възобновят ядрените тестовете“, коментира Дарил Кимбол, директор на Асоциацията за контрол над въоръженията. Според него Националната администрация за ядрена сигурност не е подготвена за незабавно възобновяване на изпитанията и ще са нужни поне 36 месеца, за да се възстановят подземните ядрени тестове на полигона в Невада.

От 1945 г. насам по света са проведени над 2000 ядрени опита, но повечето страни прекратиха такива действия през 90-те години на миналия век. Последната ядрена експлозия в Китай е през 1996 г., а в Москва – през 1990 г. Изключение прави Северна Корея, която проведе последния си ядрен тест през 2017 г.

По време на първия си мандат Тръмп също обсъждаше възможността за демонстративен ядрен тест, който да служи като инструмент за преговори с Пекин и Москва, припомня „Вашингтон пост“. Сега обявеното намерение идва в контекста на глобална кампания на Тръмп за Нобелова награда за мир, което анализаторите описват като парадокс – усилие да се утвърди като „президент на мира“, докато едновременно се повишава ядреното напрежение.

В публикацията си Тръмп заяви, че САЩ разполагат с повече ядрени оръжия от всяка друга държава, поставяйки Русия на второ място, а Китай – на трето. Експерти веднага опровергаха това, отбелязвайки, че Русия разполага с най-много ядрени оръжия в момента. Той също така не уточни какви видове тестове има предвид, използвайки формулировката „на равна основа“ – което предполага, че вероятно няма да става въпрос за истинска атомна експлозия.

Последният ядрен тест на САЩ, кодовото име „Дивайдър“, е проведен на 23 септември 1992 г. на полигона в Невада, който днес е част от Националния обект за ядрена сигурност. Тогавашният президент Буш обяви мораториум върху подземните изпитания. Макар да не са провеждани експлозии повече от три десетилетия, САЩ все още разполагат с техническата възможност да ги възобновят.

Според експерти, подобна ескалация може да подкопае международните усилия за ограничаване на надпреварата във въоръжаването, особено след многократните декларации на Москва и Вашингтон за прекратяване на ядрено надпреварване. Кремъл наскоро критикува стремежа на САЩ да разработят противоракетен щит, известен като „Златният купол“, който според Русия би направил САЩ неуязвими за атака.

През декември 2016 г. Тръмп вече бе заявил в Туитър, че „Съединените щати трябва значително да укрепят и разширят ядрения си капацитет, докато светът не се вразуми по отношение на ядрените оръжия.“ Настоящата му заповед изглежда като логическо продължение на тази стратегия, като същевременно поставя дипломатическите отношения с Китай и Русия на ново напрежение.