Световните автомобилни производители се готвят за съкращения в производството

Поради недостиг на чипове

Автомобилните производители по целия свят планират да намалят производството си поради замразяването на износа на китайската компания за полупроводници Nexperia BV, съобщава Bloomberg.

Honda Motor Co. е намалила или спряла производството в някои свои заводи в Северна Америка, а европейските автомобилни производители може да се наложи да спрат производството си в рамките на няколко дни.

Спорът засегна различни автомобилни производители, като някои от тях разполагат с достатъчно чипове на Nexperia за краткосрочен план, а други оценяват потенциалните последствия и разработват мерки за смекчаване на въздействието.

Honda Motor Co. заяви, че е намалила или спряла производството си тази седмица в някои заводи в Северна Америка като контрамярка срещу недостига на чипове, който произтича от блокирането от страна на Китай на Nexperia BV — собственост на китайската компания Wingtech Technology Co. — да изнася продукти, произведени в местните си заводи. Това беше ответна мярка, след като холандското правителство пое контрола над Nexperia по силата на извънредни правомощия за защита на стратегическото производство.

Honda намалява наполовина производствените си обеми в завода си в Канада, където произвежда седани Civic и лекотоварни автомобили CR-V, а заводът й в Мексико беше затворен във вторник, според говорители.

Европейските автомобилни производители може да се наложи да спрат производството в рамките на няколко дни, предупреди основната лобистка група в индустрията в изявление в сряда. Автомобилните производители на континента разчитат на намаляващите резерви, за да предотвратят затварянето на заводите, според Европейската асоциация на автомобилните производители. Германската Mercedes-Benz Group AG разполага с достатъчно чипове Nexperia за краткосрочен план, заяви в сряда производителят на луксозни автомобили.

В САЩ Асоциацията на производителите на мотори и оборудване заяви, че американските автомобилни заводи са на седмици разстояние от „значителни последици“ върху производството на автомобили, ако спорът с Nexperia не бъде разрешен.

Спорът с Nexperia идва на фона на по-широк търговски конфликт, в който Китай затегна изискванията за износ на редки земни елементи и материали за батерии, които са от критично значение за електромобилите. Си Цзинпин и Доналд Тръмп се срещнаха за двустранни преговори в четвъртък, което породи надежди за сключване на споразумение между двете страни, което да възстанови глобалните вериги за доставки на всичко – от мебели до чипове.

Nexperia произвежда полупроводници, използвани в системи за управление на автомобили за функции като активиране на чистачките на предното стъкло и отваряне на прозореца.

Изпълнителният директор на Ford Motor Co. Джим Фарли нарече конфликта с Nexperia „политически“ въпрос и заяви миналата седмица, че е повдигнал въпроса пред правителствени служители по време на посещение във Вашингтон.

Изпълнителният директор на General Motors Co. Мери Бара заяви пред инвеститорите, че ограниченията при чиповете „могат да повлияят на производството“, докато Stellantis NV заяви в изявление, че „сътрудничи с Nexperia и други доставчици, за да оцени потенциалните въздействия и да разработи мерки за смекчаване на последиците“.

Toyota Motor Corp., най-големият производител на автомобили в света, заяви, че досега спирането на износа на Nexperia е имало ограничен ефект върху производството.

„Toyota не е засегната сериозно в момента“, заяви главният изпълнителен директор Коджи Сато в сряда. Въпреки това, това е риск, каза той, добавяйки, че „това е само един от сериозните елементи, с които се сблъскваме всеки ден“.