Певец отива на съд за хвърлен в публиката пълен кен с бира

Кънтри певецът Джеймсън Роджърс се изправя пред съда заради инцидент от 2022 г., за който се твърди, че е хвърлил пълен кен с бира по фен от сцената.

Според съдебни документи, получени от списание People, искът срещу Роджърс е заведен от ищцата Саманта Хоуз. Тя твърди, че е била ударена от неотворения кен, след като певецът го е хвърлил от сцената по време на изпълнението си на Barefoot Country Music Festival в Уайлдлууд, Ню Джърси.

В документите по делото като ответници са посочени също Sony Music, Southern Entertainment и Molson Coors.

В иска се твърди, че Роджърс е причинил сериозни наранявания на Хоуз. Според Billboard, в първоначалния си иск ищцата отбелязва, че кенът с бира, хвърлен от Роджърс, я е ударил „жестоко и без предупреждение в областта на главата и лицето“. Инцидентът е довел до „тежки, болезнени и трайни телесни повреди“.

Делото е заведено първоначално на 21-ви май 2024 г. То получи ново развитие, когато на 22-ри октомври апелативният съд постанови, че Sony Music, звукозаписната компания на Роджърс, трябва да остане страна по делото. Това се случи, след като Sony Music се опита да бъде изключена от процеса.

От компанията твърдят, че нямат юрисдикция върху случващото се на фестивалите, в които участват техните артисти, и че не извършват дейност в Ню Джърси. Въпреки това, остават въвлечени в случая, тъй като може да се твърди, че при този инцидент Роджърс е действал като „агент“ на своя лейбъл.

В близкото минало имаше няколко подобни съдебни дела. Например, 50 Сент беше съден през 2024 г. за инцидент, при който хвърли микрофон от сцената в изблик на гняв. Твърди се, че оборудването е ударило сценичен работник.

Певицата Cardi B също беше в центъра на подобен иск, след като хвърли микрофона си по фен, който я заля с питието си в Лас Вегас.