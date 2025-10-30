Путин плаши Тръмп с новите руски ядрени оръжия

Руският президент Владимир Путин продължава да акцентира върху новите руски ядрени оръжия, като използва техните характеристики за да заплашва Съединените щати. В същото време руският депутат Алексей Журавльов заяви намерение да достави ядрени ракети на Венецуела и Куба и нарече САЩ враг на Русия. Това отбелязаха от Института за изследване на войната.

На 29 октомври Путин обяви, че на 28 октомври Русия е тествала безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрено задвижване, като похвали скоростта и мощта на подводния дрон. Президентът припомни и последното изпитание на ракетата „Буревестник“, която също е с ядрено задвижване и сходни характеристики.

Обявяването на нови ядрени системи от Путин идва въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп от 27 октомври да се съсредоточи върху прекратяване на войната в Украйна, вместо върху изпитанията на оръжия. Путин подробно описва характеристиките на оръжията, за да засили тежестта на ядрената си реторика и да изтласка САЩ към отстъпки по въпроса за Украйна.

Според експерти Путин използва „призрака на ядрена война“, за да натисне Тръмп и европейските лидери да приемат руските искания, които руските сили не могат да постигнат на бойното поле. Въпреки новите системи, основната рамка на ядреното възпиране остава непроменена – САЩ и техните съюзници от НАТО все още разполагат с достатъчно ядрено оръжие, за да предотвратят ядрена атака.

Руският президент продължава да твърди, че руските войски настъпват по всички фронтове в Украйна, а готовността за защита на Родината е „генетично заложена в руснаците“. Русия използва и Беларус като стратегическа база за заплахи към Европа чрез ракетата „Орешник“.

Последните оценки на американското разузнаване показват, че Путин е решен да постигне военна победа в Украйна, подкрепяйки изявленията на висши руски официални лица. В същото време руските власти използват имперските и съветски идеологии, за да мобилизират обществото срещу предполагаеми вътрешни и външни врагове – вероятно като подготовка за засилена мобилизация или бъдеща война срещу НАТО.