Тръмп: Намаляването на американското военно присъствие в Румъния не е много голямо

В сряда САЩ обявиха намаляване на военното си присъствие

Американският президент Доналд Тръмп каза, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много голямо“. Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета Air Force One, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, пише Romania Journal.

„Трябва да попитате... Искам да кажа, че мога да ви кажа, но това не е много важно, не е голяма работа“, отговори американският президент.

В сряда САЩ обявиха намаляване на военното си присъствие на източния фланг на Европа, предимно в базата „Михай Когълничану“ в Румъния, въпреки че конфликтът в Украйна продължава да бушува по границите й.

Румъния и нейните съюзници бяха информирани за решението на Съединените щати да променят броя на американските войски в Европа, обяви румънското министерство на отбраната в сряда сутринта, след като вестник „Киев Пост“ съобщи за намаляването на военния персонал в Румъния, позовавайки се на американски и европейски източници.

Според министерството решението засяга и силите, разположени в базата „Михай Когълничану“, но около хиляда американски войници ще останат разположени в Румъния.

Министерството на отбраната на САЩ потвърди намаляването на присъствието си в Европа, но подчерта, че това не представлява оттегляне на САЩ от Европа, нито сигнал за намален ангажимент към НАТО или член 5.