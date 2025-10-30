Виктор Орбан заминава за Вашингтон: Ще обсъди с Тръмп срещата САЩ - Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, съобщи канцеларията на Орбан, цитирана от Ройтерс. Основните теми в дневния ред ще бъдат организирането на евентуална среща между САЩ и Русия, както и възможността Унгария да бъде изключена от обхвата на американските санкции срещу руските енергийни източници.

На пресконференция говорителят на унгарския премиер Гергей Гуяш уточни, че двамата лидери ще обсъдят и нови споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката, отбраната, икономиката и финансите.

„Някои от тези договори вече са договорени, а по други разговорите все още продължават“, посочи той.

Орбан отдавна заявява намерението си да сключи мащабно икономическо споразумение със Съединените щати, което да компенсира ефекта от въведените американски мита върху стоки от Европейския съюз.

По думите на Гуяш, една от темите на разговора между Орбан и Тръмп може да бъде и инициатива за организиране на среща между Вашингтон и Москва, която да проправи пътя към мирно споразумение между Русия и Украйна.

„Двамата лидери ще обсъдят възможността да бъде очертана пътна карта, водеща до руско-американски диалог и потенциален украински мир“, допълни той.

Американският президент е обмислял среща с Владимир Путин в Будапеща този месец, но плановете са били отменени, след като Москва отказа да прекрати военните действия.

Очаква се Орбан да повдигне и темата за санкциите срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Унгария настоява за изключение от американските санкции, за да може да продължи да внася руски петрол и газ.

„Нашата цел е да гарантираме стабилни доставки и да избегнем ефектите от санкциите върху унгарската икономика“, подчерта Гуяш.

Планираната среща ще бъде първата между двамата лидери след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. След победата му Орбан заяви, че очаква „нова златна ера“ в отношенията между Будапеща и Вашингтон.