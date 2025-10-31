Третата световна война идва в Америка

Тръмп и 50 други държави признаха Хуан Гуайдо за победител

Шестдесет и три години по-късно се задава нова Кубинска ракетна криза. Екипът на Тръмп изгражда огромен набор от военни сили в Карибите.

Показателно е, че повече от 10 процента от американския военноморски флот е или вече на база, или, както в случая с ударната група USS Gerald Ford и ракетния разрушител USS ​​Gravely, се е насочил към региона. По мащаб това е подобно на разполагането на американски сили от Вашингтон за защита на Израел от ирански атаки с балистични ракети и дронове по-рано тази година, пише The Hill.

Това е и най-голямото струпване на Южното командване в региона, откакто президентът Джон Ф. Кенеди нареди блокада на Куба в отговор на изграждането на ядрени ракетни силози от Съветския съюз там.

Екипът на Тръмп засега до голяма степен позиционира това като вътрешен отговор на наркокартелите - по-специално базирания във Венецуела транснационален престъпен синдикат „Трен де Арагуа“ - които трафикират незаконни наркотици в САЩ. Но в действителност това е много по-голямо.

По време на първата си администрация президентът Тръмп предприе кампания за максимален натиск срещу венецуелския президент Николас Мадуро, след като той се обяви за победител на президентските избори през 2018 г., бойкотирани от опозицията поради „системни нарушения на изборите“. Вашингтон отказа да признае преизбирането на Мадуро.

Вместо това, през януари 2019 г. Тръмп и 50 други държави признаха Хуан Гуайдо за победител и изпълняващ длъжността президент на Венецуела. В отговор Мадура прекъсна дипломатическите си отношения със САЩ.

Уго Чавес, левият предшественик на Мадуро, започна да обединява страната си с Москва, Пекин и Техеран още през 2005 г. Сега разривът със САЩ беше пълен.

Руският президент Владимир Путин сключи сделка с Чавес през 2006 г. за продажба на бойни самолети и хеликоптери на Венецуела.

До края на 2009 г. Чавес осигури „кредитна линия от 2,2 милиарда долара за Венецуела за закупуване на руски оръжия, включително бронирани машини и ракети земя-въздух“. Въпреки всички скорошни оплаквания на Путин срещу държавите-членки на НАТО, въоръжаващи Украйна, Кремъл – преди 17 години – въоръжаваше Венецуела, за да противодейства на решението на съседна Колумбия „да даде на американските войски по-голям достъп до военните си бази“.

През същия този период Чавес затвърди икономическите си връзки с Китай. От 2006 г. той подписа множество търговски споразумения с Пекин и ги нарече „Великата стена“, защитаваща Венецуела от „американския хегемонизъм“. По това време Чавес открито наричаше президента Джордж У. Буш „дяволът“ и установяваше Венецуела редом с Иран, Сирия и Северна Корея като младши членове на Оста на злото.

Китайските покупки на венецуелски петрол се оказаха решаващи, за да позволят на Мадуро да заобиколи петролните санкции на САЩ, насочени към слагане на край на режима му. По същия начин, това даде на жадния за петрол Пекин още един източник на внос на петрол.

Превъртаме напред към март 2022 г. Армиите на Путин бяха нахлули в Украйна. Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей нанасяше последните щрихи върху своята Оста на съпротива – „Хамас”, „Хизбула” и хусите в Йемен. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун изпробваше безпрецедентен брой балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, над японска територия.

Разрешителната среда, която президентът Джо Байдън беше създал, му се обърна срещу него. Той търсеше победи. Страхувайки се от скокове в световните цени на петрола, Байдън изостави подхода на Тръмп за максимален натиск срещу Каракас и наивно се опита да откъсне Мадуро от антизападната ос.

Кампанията за максимален натиск на Тръмп срещу Мадуро се завръща и този път той хвърля по-широка мрежа. Демонстрацията на сила от страна на Пентагона е насочена директно към Москва и Пекин – твърдение на съвременна доктрина Монро.

Посланието на Белия дом към Оста на злото е толкова просто, колкото и прямо: ръцете далеч от Западното полукълбо. Както отбелязахме миналия януари, Тръмп започна да изпраща това послание към Путин и китайския президент Си Дзинпин, когато отказа да изключи военна сила в Гренландия или Панамския канал.

Досега нито Путин, нито Си изглеждат склонни да приемат посланието.

Въпреки това, екипът на Тръмп може да си осигури победа тук. Путин и Си са забелязали това и не знаят как най-добре да противодействат на Вашингтон. Мадуро вероятно ще загуби. Третата световна война е тук и въпреки че всичко се приближава твърде много до дома, САЩ изглежда печелят.

Марк Тот пише за националната сигурност и външната политика.