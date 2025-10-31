Какво означава последното понижение на лихвите от Федералния резерв за спестяванията

Още по темата: ЕЦБ остави лихвите без промяна 31.10.2025 07:28

Експерти прогнозират по-нататъшни намаления на лихвения процент през следващите 6-12 месеца

Федералният резерв на САЩ намали основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт в сряда. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обаче предупреди, че не е гарантирано, че ще има още едно намаление през 2025 г., пише Reuters.

„По-нататъшно понижение на основния лихвен процент на заседанието през декември не е предрешено. Далеч не е“, заяви Пауъл, като посочи предизвикателството да се вземат информирани решения в условията на липса на икономически данни поради спирането на работата на правителството.

Четирима експерти, интервюирани от Reuters, заявиха, че според тях лихвените проценти ще продължат да падат през следващите шест до 12 месеца.

Цените на облигациите паднаха в четвъртък, подтикнати от опасения, че понижението през декември ще бъде отложено.

Дъг Бонепарт, президент на Bone Fide Wealth, финансова консултантска фирма със седалище в Ню Йорк, не е загрижен.

„Ако инвестирате в облигации, вярвайки, че лихвите ще паднат по-драстично отколкото досега, няма да получите желаната печалба“, каза Бонепарт.

Това не е лошо за дългосрочните инвеститори: тъй като доходността на облигациите се движи в обратна посока на цените, това означава, че фиксираният доход „все още е приличен източник на доходи“, добави той.

Лихвата по спестовните сметки с по-висока доходност в САЩ се движи около 4%, което надвишава инфлацията с около един процентен пункт, така че не губите пари, като вложите парите си в сметка с висока доходност.

Ако вече имате депозитен сертификат с фиксирана лихва, нищо не се променя. Ако обаче планирате да вложите пари в депозитен сертификат, направете го скоро, преди да се случи следващото понижение на лихвите. А ако искате да съхраните парите си на сигурно място, Кейтс даде следния съвет: „Скейтът се движи там, където отива шайбата. Това няма да е последното понижение на лихвите, което ще видим.“

С най-новото понижение на лихвите, потребителите на кредитни карти ще спестят около 1,92 милиарда долара лихви през следващите 12 месеца, според данни на WalletHub. Обикновено са необходими един до два цикъла на фактуриране, за да се отрази понижението на лихвите във вашата кредитна карта.

Лихвите по новите кредитни карти все още са високи – те са 24,19%,

което е понижение от 24,92% в началото на годината, според Мат Шулц, главен анализатор на потребителското кредитиране в LendingTree.

„Те ще падат още повече от сега до края на годината, независимо от това, което Федералният резерв ще направи през декември“, каза Шулц.

Ако имате баланс по кредитната си карта, сега е подходящ момент да разгледате оферти за прехвърляне на баланс без лихва, каза Шулц. Винаги можете да се обадите на издателя на картата си и да го помолите да ви предложи същите условия, които получавате по пощата или виждате онлайн.

Можете също да подобрите кредитния си рейтинг, който се използва от кредиторите, за да преценят кредитоспособността на кредитополучателя. Като цяло кредитните рейтинги спадат в национален мащаб, тъй като салдата по кредитни карти се увеличават заедно с увеличаването на пропуснатите плащания. Като повишите кредитния си рейтинг, отваря се нов прозорец от 600 (среден) до 700 (добър), можете значително да намалите общите си разходи по заеми, отбеляза Кейтс от Bankrate.

Ипотечните лихви, които са обвързани с 10-годишните американски държавни облигации, спаднаха с почти три четвърти процентни пункта през тази година, което е добра новина за кредитополучателите. Средната лихва по 30-годишните фиксирани ипотеки спадна до 6,26% през седмицата, приключила на 22 октомври, което е значително под най-високата стойност от 7,19%, достигната в средата на януари, според Bankrate.

През следващия месец лихвите по ипотечните кредити ще се движат в странична посока, прогнозира Кейтс.„През следващите 12 месеца ще бъдем под 6%“, каза той.

Кредитните линии, обезпечени с недвижима собственост, и ипотечните кредити с променлива лихва – които носят променливи лихвени проценти – са по-чувствителни към намаляването на лихвените проценти. Очаквайте те да се коригират в рамките на два цикъла на фактуриране.