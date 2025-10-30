Антарктическа експедиция в търсене на кораба „Ендюранс” направи изненадващо откритие на морското дъно

Мъжките жълтоперки защитават територии до 25 сантиметра от гнездата си

По време на експедиция в търсене на известен корабокрушение, изследователите откриха нещо неочаквано: впечатляващи геометрични фигури на дъното на западното море Уедел в Антарктика, създадени от риби, съобщава CNN.

Дъното на морето някога е било скрито под дебел леден шелф, но това се промени през юли 2017 г., когато огромен айсберг A68 се откъсна от ледения шелф Ларсен С. Айсбергът имаше площ от 5800 квадратни километра – приблизително колкото щата Делауеър.

Използвайки възможността да изследват досега скритото морско дъно, изследователите организираха експедиция в море Уедел през 2019 г. с две цели: да проучат биологията на западната част на море Уедел и да търсят останките от кораба „Ендюранс”, който засяда и в крайна сметка е разкъсан от леда през 1915 г.

Изследователите отплавали през януари 2019 г. за 49-дневна експедиция на борда на южноафриканския полярния изследователски кораб SA Agulhas II. Иронично, експедицията се сблъска с екстремни условия на морски лед, подобни на тези, с които „Ендюранс” се сблъска повече от век по-рано, което попречи на екипа да проведе търсене на останките.

„Морският лед беше особено голямо предизвикателство, тъй като по това време имаше затруднение и натрупване на морски лед около тази област – ние се насочвахме директно към него, играейки на котка и мишка с айсбергите, докато пътувахме“, каза д-р Мишел Тейлър, старши лектор в Факултета по биологични науки на Университета на Есекс в Обединеното кралство.

Тейлър е съавтор на ново проучване, публикувано в сряда в списанието Frontiers, за това, което експедицията е открила.

„Наличието на над хиляда поддържани гнезда в проучените райони показва, че изследването на нашия свят все още продължава, с постоянни нови открития“, заяви в имейл водещият автор на проучването Ръс Конели, докторант в Факултета по биологични науки на Университета в Есекс.

Откритието показва разнообразието на живота, който съществува в място, претърпяващо бързи климатични промени – ето защо учените подават петиция за защита на крехката екосистема на морето Уеддел чрез закон.

Докато Lassie преминава над морското дъно на Уедел, в пясъка се появили големи вдлъбнатини. Кръглите петна изглеждали чисти в сравнение с околността, без слоевете от разлагащ се планктон, които се вижда на други места по морското дъно.

Когато учените разгледали видеозаписите, заснети от Lassie, забелязали риби и рибни ларви във вдлъбнатините. При по-внимателно разглеждане се оказа, че рибите са от вида скална риба, наречен Lindbergichthys nudifrons. Рибите се срещат от Антарктическия полуостров до Южна Джорджия в атлантическата част на Южния океан, каза Конъли.

„Тези видове са екстремофили; те процъфтяват в среди с високо налягане и студена вода“, каза Конъли. „Те строят малки, кръгли гнезда в финия седимент, а след това мъжките пазят яйцата около 4 месеца. Основната заплаха за тях идва от хищниците на морското дъно, като морски звезди и хищни червеи, които се опитват да изядат яйцата.“

Изследователите също така забелязали, че 1036-те активни гнезда, разположени на пет места на морското дъно, показват шест различни модела.

Екипът смята, че моделите представляват стратегия за оцеляване срещу хищници. За тези, които живеят в групи, рибите в центъра получават най-голяма защита от хищниците. Изследователите смятат, че това разположение представлява „теорията за егоистичното стадо”, „при която индивидите намаляват зоната си на опасност, като поставят други индивиди между себе си и приближаващия се хищник”, отбелязва проучването.

Предишни проучвания са показали, че мъжките жълтоперки защитават територии до 25 сантиметра от гнездата си, което означава, че съседите им също са защитени в рамките на клъстерните подредби.