Тектоничната плоча Explorer се разпада в дълбините на Тихия океан

Това е етап от естествения жизнен цикъл на зоните на субдукция

Учени са документирали разрушаването на тектоничната плоча Explorer дълбоко в Тихия океан. Изследването е публикувано в списание Science Advances.

В него се казва, че внимателно проучване на сложна граница, където се срещат четири тектонични плочи, е разкрило, че едната от плочите се разпада под собственото си напрежение.

Според геолозите, това е етап от естествения жизнен цикъл на зоните на субдукция, когато една плоча се „потапя“ под друга и обновява земната кора.

Особено сложна зона на субдукция, Каскадия, се намира в северната част на Тихия океан край бреговете на остров Ванкувър. Там се срещат четири тектонични плочи: Explorer, Хуан де Фука, Тихоокеанската и Северноамериканската плоча.

Както обясни геологът Брандън Шък от Държавния университет на Луизиана, създаването на зона на субдукция изисква огромни усилия, като опит за бутане на влак нагоре по хълм.

„Но щом започне да се движи, е като влак, който се спуска надолу и не може да бъде спрян“, отбеляза ученият.

Шак и колегите му използваха сеизмични изображения от морския експеримент, за да проучат какво се случва под определена част от зоната на Каскадната субдукция.

При анализа на получените данни учените идентифицирали множество големи разломи и пукнатини под морското дъно, включително много голям разлом с дължина 75 километра, който активно разкъсва плочата Explorer.

Секциите все още не са се разкъсали напълно, но са на прага да го направят, обясниха геолози.